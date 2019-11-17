Венеции предсказали новое разрушительное наводнение

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Синоптики сделали неутешительные прогнозы насчет нового наводнения в Венеции. Об этом сообщает CNN.

Согласно прогнозам, в выходные понизившийся уровень воды должен вновь подняться выше 1,2 м.

Совет ЮНЕСКО уже сделал заявление, в котором предупредил итальянцев и жителей мира о серьезных разрушениях исторических и культурных памятников.

«Приливы не щадят никакие великие исторические сооружения», — говорится в документе.

По словам генсека Минкультуры Италии Сальво Натаси, ситуация чрезвычайно сложная и тревожная не только по уровню воды, но и по количеству часов, в течение которых драгоценные мраморные полы и деревянные покрытия были погружены в воду.

Некоторые эксперты говорят, что для того, чтобы понять всю степень ущерба от наводнений, вода должна сначала спуститься.

В Венеции был введен режим чрезвычайного положения из-за того, что уровень воды поднялся на 1,8 м. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет.

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