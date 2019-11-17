АТОР: турпоток не вернулся к уровню досанкционного 2013 года

Спрос на туристические услуги не вернулся к уровню 2013 года, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

По словам менеджера компании Tez Tour Елизаветы Тимошенко, в текущем году спрос на новогодние туры превышает показатели 2018 года на 15-50% в зависимости от направления. Несмотря на это, отечественный туристический поток все еще не достигает досанкционного уровня.

«Где дешевле — туда россияне и поедут. Ни по одному из направлений, насколько можно судить, ни по пляжному отдыху, ни по горнолыжке, отечественный турпоток не вернулся к уровню досанкционного 2013 года», — пояснил Канторович.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дед Мороз и пляжи: как россияне экономят на отдыхе

— Продажи туров на Новый год выросли в три раза

— По результатам опроса половина российских туристов берет с собой еду в самолет