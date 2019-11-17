В Минздраве заявили о снижении числа недоношенных детей в России
Количество недоношенных детей в России в 2018 году оказалось на 12,6% ниже, чем в 2014. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По словам Елены Кешишян, главного педиатра Ильинской больницы, на снижение количества недоношенных детей влияют такие факторы как улучшение социальной жизни, пролонгирование беременности и своевременная госпитализация беременных женщин.
Кешишян также отметила значимость работы перинатальных центров, которые помогают сохранить жизнь ребенка и снизить показатели инвалидности среди недоношенных детей.
Однако директор института неонатологии и педиатрии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Виктор Зубков считает, что оснований говорить о тенденции к уменьшению количества недоношенных детей нет.
По его мнению, снижение данного показателя связано с общим снижением рождаемости в России.
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