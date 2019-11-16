В СБУ раскрыли подробности задержания главы «Укрэксимбанка»
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Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко подозревается по делу об отмывании доходов чиновниками времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, его подозревают в содействии легализации чиновниками доходов, полученных незаконным путем. В частности, в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.
Ранее пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская рассказала, что в настоящее время Гриценко помещен в изолятор временного содержания.
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