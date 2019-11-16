В СБУ раскрыли подробности задержания главы «Укрэксимбанка»

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко подозревается по делу об отмывании доходов чиновниками времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, его подозревают в содействии легализации чиновниками доходов, полученных незаконным путем. В частности, в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Ранее пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская рассказала, что в настоящее время Гриценко помещен в изолятор временного содержания.

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