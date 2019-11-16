Путин поздравил с юбилеем журналиста Генриха Боровика

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем российского журналиста Генриха Боровика, назвав репортажи и интервью журналиста-международника подлинным эталоном профессионального мастерства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши яркие, талантливые репортажи из горячих точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес», — говорится в телеграмме.

Российский лидер заявил, что Боровика по праву считают выдающимся представителем отечественного журналистского сообщества, деятельным и широко образованным человеком.

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