СБУ подтвердила задержание главы «Укрэксимбанка» по делу об отмывании денег

Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко в Киеве, передает РИА «Новости».

В СБУ отметили, что Гриценко был задержан в рамках дела об отмывании денег.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — пояснила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская

Она добавила, что Гриценко помещен в изолятор временного содержания.

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