СБУ подтвердила задержание главы «Укрэксимбанка» по делу об отмывании денег
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Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко в Киеве, передает РИА «Новости».
В СБУ отметили, что Гриценко был задержан в рамках дела об отмывании денег.
«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — пояснила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская
Она добавила, что Гриценко помещен в изолятор временного содержания.
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