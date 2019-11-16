СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказала она.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Исаев умер в поезде по дороге из Тамбова в Москву утром 16 ноября. Ему был 41 год.

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