СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказала она.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Исаев умер в поезде по дороге из Тамбова в Москву утром 16 ноября. Ему был 41 год.
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