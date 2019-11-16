Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились в полицию из-за угроз

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились в правоохранительные органы с заявлением, что на их электронные почты и соцсети присылают сообщения с угрозами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на депутата Госдумы и однако из инициаторов проекта Оксану Пушкину.

По словам парламентария, с угрозами также столкнулись адвокаты Мари Давтян, Алексей Паршин и основатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.

«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — рассказал Паршин Пушкиной.

Депутат считает, что законопроектом заинтересовалась «хорошо организованная и финансируемая кампания».