Умер журналист Сергей Горбунов

Журналист Сергей Горбунов, один из создателей российской агентской журналистики, скончался в Москве в 63 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Горбунов 20 лет проработал в РИА Новости, где наладил работу информационной службы. В 2006 году он был назначен на должность заместителя генерального директора.

По инициативе Горбунова в структуре агентства была создана Дирекция специальных проектов, занимавшаяся укреплением отношений с международными форумами и организациями, связями с регионами России.

Причина смерти журналиста не сообщается.