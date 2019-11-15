Енот Зорро стал донором крови для собрата Ракеты

Енот из екатеринбургского контактного зоопарка по кличке Зорро стал донором крови для своего собрата, сообщает РИА Новости со ссылкой на зоотехника зоопарка Василису Валову.

По словам зоотехника, у домашнего енота Ракеты развилась анемия на фоне осложнений после вирусной инфекции, из-за чего потребовалось переливание крови.

В поисках донора хозяева Ракеты обзванивали контактные зоопарки города, пока не нашли Зорро. Ветеринары проверили состояние здоровья животного, после чего взяли у него необходимое для переливания количество крови – 100 миллилитров.

Валова рассказала, что во время процедур Зорро вел себя спокойно, не проявлял агрессии. После переливания животные пообедали вместе и продолжили привычную жизнь.

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