В крымском зоопарке уничтожено 20 карликовых свиней из-за претензий ветеринаров
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В крымском зоопарке «Сказка» уничтожили коллекцию из двух десятков карликовых свиней из-за претензий ветеринаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медспециалисты настаивали на том, что животные должны жить в безвыгульных помещениях. Администрация зоопарка посчитала это невозможным для смотровой территории.
Кроме того, ранее парк оштрафовали за то, что посетители кормили поросят.
Карликовые свиньи проживали в одном вольере с карликовыми козами.
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