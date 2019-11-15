В крымском зоопарке уничтожено 20 карликовых свиней из-за претензий ветеринаров

В крымском зоопарке «Сказка» уничтожили коллекцию из двух десятков карликовых свиней из-за претензий ветеринаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медспециалисты настаивали на том, что животные должны жить в безвыгульных помещениях. Администрация зоопарка посчитала это невозможным для смотровой территории.

Кроме того, ранее парк оштрафовали за то, что посетители кормили поросят.

Карликовые свиньи проживали в одном вольере с карликовыми козами.

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