СМИ узнали о заражении ВИЧ пяти человек по вине врачей в Ставропольском крае
Пять пациентов заразились ВИЧ из-за врачебной халатности в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что среди зараженных двое взрослых и трое детей. Им передался вирус в 2018 году в краевом центре СВМП № 1 Будённовска.
При этом один из пациентов узнал о заболевании только чрез год. Именно он забил тревогу и начал разбираться в этом деле. Оказалось, что больным ставили капельницы с катетерами, которые использовались много раз. Позже вирус нашли еще у четверых человек.
Также удалось установить переносчика, о вирусе которого персонал медучреждения ничего не знал.
В произошедшем обвинили старшую медсестру Ольгу Труфанову, однако она все отрицает.
Суд назначил пострадавшим компенсации, врачи пообещали бесплатно обеспечивать терапией больных, которую необходимо поддерживать всю жизнь