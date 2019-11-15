Восемь детей попали в ДТП в Гусь-Хрустальном
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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В результате аварии пострадали семь человек, шесть из них – дети.
Отмечается, что всего в автобусе находились восемь школьников.
Глава района Алексей Кабенкин сообщил изданию «Подъем», что двое детей отправлены на амбулаторное лечение, еще четверо госпитализированы. У них ушибы и порезы, серьезных травм нет, однако несовершеннолетние находятся в состоянии стресса.
Обстоятельства аварии устанавливаются.