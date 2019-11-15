Восемь детей попали в ДТП в Гусь-Хрустальном

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В результате аварии пострадали семь человек, шесть из них – дети.

Отмечается, что всего в автобусе находились восемь школьников.

Глава района Алексей Кабенкин сообщил изданию «Подъем», что двое детей отправлены на амбулаторное лечение, еще четверо госпитализированы. У них ушибы и порезы, серьезных травм нет, однако несовершеннолетние находятся в состоянии стресса.

Обстоятельства аварии устанавливаются.