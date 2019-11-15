Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика. Об этом сообщает RT.

Согласно имеющимся данным, Насонову предъявили обвинение из-за недобросовестного отношения к службе и неисполнению в полном объеме своих должностных обязанностей. В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что это повлекло к существенному нарушению нарушение прав и законных интересов граждан.

Следователи установили, что судмедэксперт грубо нарушил ряд должностях инструкций – вскрыл труп после спустя двое суток после смерти мальчика, не 13, а 15 июля, а образцы крови отправил на экспертизу спустя пять дней — 18 июля.

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