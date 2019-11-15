В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Тайган» в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Он предложил тем, кто имеет право на содержание хищников, забрать к себе 30 из 39 медведей, содержащихся в зоопарке.

Зубков заявил, что в противном случае животных умертвят.

«Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать», — сказал Зубков.

При этом он отметил, что у него нет выбора, поскольку дотации ему не поступают.