Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в среднем врачи и работники медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием получают 79 тысяч рублей.

Она также рассказала, что по действующему законодательству с 2004 года при отсутствии отраслевой оплаты труда размер заработной платы определяет работодатель. При этом Скворцова заявила, что необходим возврат к отраслевой системе.

Ранее Росстат сообщал, что средняя зарплата российских врачей за первое полугодие 2019 года составила 79,2 тысячи рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 73,9 тысячи.

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