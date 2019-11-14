Движение в центре Тбилиси парализовано из-за акций протеста

Движение транспорта в центре грузинской столицы парализовано из-за протестующих на проспекте Руставели против провала принятия парламентом поправок в конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию о переходе со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.

После чего представители различных неправительственных организаций, оппозиционеры и обычные граждане Грузии начали акции протеста.

Отмечается, что протест у здания парламента в Тбилиси набирает обороты.

Накануне председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что стране грозит дестабилизация, если властями не будет принят обещанный закон.

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