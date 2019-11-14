Алтайская пенсионерка рассказала, что встала на колени перед Медведевым случайно

Пенсионерка из села Санниково в Алтайском крае Татьяна Кадукина, которая встала на колени перед премьером страны Дмитрием Медведевым, объяснила свой поступок. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

Женщина утверждает, что она случайно упала на колени перед Медведевым. Это случилось, когда она шла к премьеру.

«Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед, и подножку поставили», — рассказал женщина.

Кадукина добавила, что из-за этой подножки получилось, что она стояла на коленях перед Медведевым. Она заявила, что таким поступком ее хотели унизить.

«Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно», — продолжила Кадукина.

По ее словам, в настоящее время проблемой горячего водоснабжения занялся губернатор региона Виктор Томенко. Он пообещал решить ее, но горячую воду, вероятно, не дадут в ближайшее время.

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