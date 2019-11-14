СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.

Было установлено, что авиакатастрофа произошла из-за ошибок командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

В частности, пилот Салихов не имел достаточных навыков для пилотирования, однако его допустили к перелетам по фальшивым документам. Передачей недостоверный сведений в Татарское межрегиональное управление Росавиации занимался заместитель гендиректора авиакомпании. Полученные документы глава межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации не проверил на подлинность.

«При посадке [Салихов] ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял... В результате Салихов … своими действиями допустил крушение воздушного судна», — говорится в отчете.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Однако обвинения были предъявлены заместителю гендиректора и шеф-пилоту авиакомпании.

В ноябре 2013 года пассажирский самолет Boeing 737 с 44 пассажирами и 6 членами экипажа разбился при посадке, все находившиеся на борту погибли.

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