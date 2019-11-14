Учителя рассказали о характере убитой историком Соколовым девушки
Учителя школы №4, в которой училась убитая своим преподавателем и сожителем Олегом Соколовым Анастасия Ещенко, рассказали о ее характере, передает РЕН.
По их словам, девушка была талантливой и много училась.
Педагоги отметили, что история была ее «коньком», хотя Ещенко преуспевала и в других предметах.
«Необыкновенно умная девочка, эрудированная, с глубинной заинтересованностью не только в истории. История, конечно, была ее конек. Девочка была очень воспитанной, из прекрасной семьи», — рассказала учительница.
Она добавила, что девушку интересовали люди высокого интеллекта.
Преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Ещенко, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— История насилия: СК проверит прошлое доцента Соколова
— Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
— Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января