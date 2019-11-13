Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

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Стали известные новые подробности об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, сообщает издание «Фонтанка.ру».

По последней информации, смерть девушки наступила во сне. До этого считалось, что обвиняемый в убийстве возлюбленный Анастасии историк Олег Соколов застрелил ее во время ссоры на почве ревности аспирантки к детям ученого от предыдущих браков.

По версии следствия, после конфликта Ещенко легла спать, а Соколов выстрелил в нее из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз. С помощью рентгена в голове погибшей девушки были обнаружены четыре пули.

Ранее сообщалось, что доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве Ещенко и признал свою вину.

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