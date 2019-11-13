Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судью.

Как стало известно, вопрос о мере пресечения решался в закрытом режиме.

Больше никаких подробностей работники суда не привели.

Отмечается, что до этого, помимо Даххаева, были задержаны все его заместители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Начальника ГУ ФСИН Ростова подозревается в разглашении гостайны

Раскрыл гостайну: задержан начальник ростовского главка ФСИН

Задержан глава ростовского ГУФСИН