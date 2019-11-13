Медведев поручил решить проблему с водой упавшей перед ним на колени пенсионерки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко оперативно решить проблему с горячей водой в селе Санниково. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Такое поручение премьер дал после после просьбы пожилой местной жительницы, которая упала перед ним на колени во время его рабочего визита в село.

Как известно, Томенко уже посетил ее квартиру. Он пообещал женщине выработать конкретное решение в ближайшие дни.

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