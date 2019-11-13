Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сообщение о пропаже ребенка поступило от отца. Он рассказал, что выехал по делам, заперев девочку одну дома. Вернувшись, мужчина обнаружил открытую входную дверь без следов взлома, его дочери дома не было. Поиски по селу не принесли результата.

Согласно позиции Следственного комитета России, уголовное дело в таких ситуациях возбуждается незамедлительно при наличии оснований полагать, что в отношении пропавшего ребенка может быть совершено преступление.

Сотрудниками Следственного комитета будут проведены действия для установления обстоятельств произошедшего.

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