Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает «Интерфакс».

Как стало известно, он лишился должности на основании статьи 81 Трудового кодекса России.

В ней отмечается, что сотрудник, выполняющий воспитательные функции, при совершении им аморального проступка, который несовместим с продолжением своей работы, подлежит увольнению.

Известно, что фактически Соколова уволили 11 ноября, когда был выпущен соответствующий указ.

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