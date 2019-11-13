Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает «Интерфакс».
Как стало известно, он лишился должности на основании статьи 81 Трудового кодекса России.
В ней отмечается, что сотрудник, выполняющий воспитательные функции, при совершении им аморального проступка, который несовместим с продолжением своей работы, подлежит увольнению.
Известно, что фактически Соколова уволили 11 ноября, когда был выпущен соответствующий указ.
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