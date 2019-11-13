Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/954/12806954/RIAN_6070148.HR-pic905-895x505-923.jpg">

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает «Интерфакс».

Как стало известно, он лишился должности на основании статьи 81 Трудового кодекса России.

В ней отмечается, что сотрудник, выполняющий воспитательные функции, при совершении им аморального проступка, который несовместим с продолжением своей работы, подлежит увольнению.

Известно, что фактически Соколова уволили 11 ноября, когда был выпущен соответствующий указ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СПбГУ уволил Соколова

— Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

— Адвокат убившего студентку Соколова раскрыл подробности допроса