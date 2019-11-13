В Италии дикий кабан нашел и уничтожил запасы кокаина на €20 тысяч
Дикий кабан в лесу на востоке Тосканы, Италия, уничтожил запасы кокаина суммарной стоимостью €20 тысяч, сообщает издание Toscana Media News.
В Тоскане, недалеко от города Монтепульчано, животное раскопало тайник наркоторговцев, нарушив целостность упаковки, после чего разнесло наркотик по лесу.
Об инциденте стало известно при задержании подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ. Один из них пожаловался на ущерб, причиненный кабаном.
По версии следствия, партия кокаина была доставлена из итальянского города Перуджа, после чего продавалась в городе Ареццо.
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