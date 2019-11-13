В Италии дикий кабан нашел и уничтожил запасы кокаина на €20 тысяч

Дикий кабан в лесу на востоке Тосканы, Италия, уничтожил запасы кокаина суммарной стоимостью €20 тысяч, сообщает издание Toscana Media News.

В Тоскане, недалеко от города Монтепульчано, животное раскопало тайник наркоторговцев, нарушив целостность упаковки, после чего разнесло наркотик по лесу.

Об инциденте стало известно при задержании подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ. Один из них пожаловался на ущерб, причиненный кабаном.

По версии следствия, партия кокаина была доставлена из итальянского города Перуджа, после чего продавалась в городе Ареццо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 700 кг кокаина изъяли во Франции

— Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

— Полтонны веществ: ФСБ накрыла онлайн-магазин наркотиков