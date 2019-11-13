Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году

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Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает Скрипаля предателем, поскольку тот решил работать на другое государство.

Генерал уточнил, что тогда лично занимался его разработкой.

«Перед глазами - человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей», — отметил Безверхний.

Известно, что Скрипаль несколько лет назад являлся фигурантом громкого «шпионского» дела. В 2006 году Скрипаля его посадили в тюрьму за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов в обмен на крупное денежное вознаграждение. В 2010 году его помиловали. Согласно заявлению британских властей, в английском городе Солсбери 4 марта 2018 Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили, что вызвало большой международный скандал.