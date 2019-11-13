Песков ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для объявления 31 декабря выходным днем нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков выразил уверенность в том, что объявление 31 декабря выходным днем не является предметом для дискуссии. По словам пресс-секретаря, если этот день выпадает на рабочую неделю, то «надо работать».

Он пояснил, что каждый год происходит перераспределение выходных дней, из-за чего продолжительность новогодних «каникул» может варьироваться.

31 декабря 2019 года выпадает на вторник.

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