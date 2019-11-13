Пескова спросили про толстого кота Виктора

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.

«Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом», — сказал Песков.

7 ноября в сети появилась информация, что перевозчик потребовал сдать кота в багаж, так как вес питомца превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. После перевозки кота с применением хитрости, пассажира исключили из программы лояльности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме хотят изменить правила перевозки животных после случая с толстым котом

— Бро не багаж: пассажира не пустили на рейс из-за толстого кота