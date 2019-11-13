В пермском детсаду ребенок бегал без присмотра по двору в нижнем белье

В сети появилось видео, как плачущий ребенок в одном нижнем белье находится во дворе детского сада без присмотра. Об этом сообщает региональное издание 59.Ru.

На кадрах видно, как прохожий мужчина, увидевший ребенка, накинул на него свою куртку. Спустя время за ребенком выходит женщина и забирает его.

По словам прохожих, инцидент произошел в частном детском саду «Маленькая страна».

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