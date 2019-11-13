Комиссия ВШЭ извинилась перед назвавшим русский язык убогим профессором

Комиссия ученого совета Высшей Школы Экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык клоачным профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам председателя комиссии, Наталии Ерпылевой, обычно сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, уведомляются о ее решениях.

«В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — сказала Ерпылева.

Ранее комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике порекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за свои «непродуманные» и «излишне эмоциональные» слова о том, что сегодня «вся страна» говорит на «клоачном» языке.

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