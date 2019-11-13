Воспитатель омского детсада заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза

В Омске воспитатель детского сада заставила 5-летних детей вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя мэрии Омска, после ведомственной проверки и подтверждения факта случившегося, женщина уволилась.

Уточняется, что о действиях воспитателя на своей странице во «ВКонтакте» написал местный житель. По его словам, инцидент произошел с сыном его товарища, который оказался «среди компашки шкодивших». Вместо обеда воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза голыми руками.

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