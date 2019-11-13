Обвиняемому в расчленении девушки Соколову принесли в изолятор очки
Адвокат арестованного за убийство аспирантки Олега Соколова Александр Почуев заявил, что защита удовлетворила просьбу Соколова, передав ему очки в изолятор временного содержания. Об этом сообщает ТАСС.
Очки были переданы Соколову после его соответствующей просьбы, так как, по словам историка, он сходит с ума без научной деятельности.
Отмечается также, что на встрече с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым Соколов сказал, что не имеет особых жалоб на содержание в изоляторе. Сам Холодов добавил, что нарушений в рамках деятельности изолятора также не было зафиксировано.
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