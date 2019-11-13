Адвокат убившего девушку доцента навал клеветой избиение другой студентки

Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев считает, что данные о том, что его подзащитный избивал другую студентку — это ложь. Об этом он рассказал журналистам.

Почуев отметил, что хочет увидеть подлинник заявления, с которым некая пострадавшая от рук Соколова девушка обратилась в СМИ.

Адвокат засомневался в существовании этого документа.

Он подчеркнул, что защита доцента считает клеветой эти данные. По его мнению, эти публикацию делаются в СМИ для дискредитации научных достижений Соколова.

Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки и сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

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