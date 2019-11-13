Аномальные холода предрекли в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом сообщает «Российская газета».

Синоптик утверждает, что все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке.

Уточняется, что основное похолодание придется на юг западной Сибири 14 ноября.

Паршина добавила, что в центре европейской территории, в том числе и в Москве, температура будет уже не такой высокой, как в начале недели, однако снег пока не ожидается. Ночью возможны слабые заморозки. Но погода будет оставаться «довольно комфортной».

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