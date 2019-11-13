Самолет аварийно приземлился в Японии
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Самолет, выполняющий рейс Фукуоки-Наха, бюджетной авиакомпании совершил аварийную посадку на юге Японии, сообщает Kyodo.
По данным агентства, проблемы начались у лоукостера сразу после взлета. В частности, пилоты заметили неполадки в двигателе лайнера. После этого они решили срочно посадить самолет на землю.
Из-за сигнала о сбое аэропорт префектуры Фукуока закрыл ВПП.
В настоящее время нет данных о пострадавших.
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