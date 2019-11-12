Минюст США подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля

Минюст США подтвердил, что гражданин России Алексей Бураков, которого обвиняют в хакерстве, экстрадирован из Израиля в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель минюста Николь Навас подтвердила, что россиянин был экстрадирован из Израиля в США. Она добавила, что он находится в тюремном заключении США.

Ожидается, что Бурков впервые предстанет перед судом в 14 часов (22.00 мск).

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