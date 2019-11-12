«Перекресток» не будет увольнять избившего за пачку чипсов посетительницу охранника

Охранник магазина «Перекресток» в районе Раменки в Москве скрутил и повалил посетительницу магазина на улице Мичуринская. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам представителя X5 Retail Group, охранника увольнять не будут, так как ситуацию спровоцировала посетительница магазина.

Отмечается, что посетительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«В ответ на предложение оплатить товар женщина начала нецензурно выражаться и наносить удары представителю ЧОП, а также вела себя агрессивно по отношению к окружающим», — заявил представитель торговой компании.

В X5 Retail Group заявили, что сотрудник вывел ее из магазина применяя физическую силу. Это запрещено по уставу компании, с сотрудником проведут разъяснительную беседу.

Очевидиц инцидента заявил, что охранник тащил и душил женщину на улице. Также он добавил, что посетительница была в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, на камерах видеонаблюдения охрана увидела у женщины в кармане открытую пачку чипсов, когда та выходила их магазина.