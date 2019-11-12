Землетрясение разрушило 30 домов на юго-востоке Франции

В результате землетрясения в коммуне Ле-Тей на юго-востоке Франции полностью разрушены 30 домов, еще 250 получили значительные повреждения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 11 ноября недалеко от города Монтелимар.

Подземные толчки длились всего десять секунд, но ощущались также в Лионе, Монпелье, Авиньоне.

В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших. Информации о погибших не приводится.

«Стена длиной пять метров полностью рухнула на соседнее здание. Внутри со всех сторон трещины. Потолок вот-вот упадет», — рассказал один из очевидцев.

Около 300 жителей коммуны покинули территорию и разместились в местных школах.

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