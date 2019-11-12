Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Александр Почуев.

«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня (12 ноября – «Газета.Ru») обеспечим», — сообщил адвокат.

По словам Почуева, в настоящее время Олег Соколов содержится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевская, 6 в Санкт-Петербурге. Условиями содержания он удовлетворен – их можно назвать «достойными», отметил защитник.

Накануне, по ходатайству Почуева, проверку условий содержания обвиняемого также осуществил председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов. Он также пообещал навестить Соколова в СИЗО «Кресты-2», куда его должны перевести в пятницу.

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