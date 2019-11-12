Доцент СПбГУ Соколов заявил, что сходит с ума и попросил книги и телевизор

Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов, находящийся в изоляторе, заявил, что сходит с ума без научной деятельности и попросил передать ему книги. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Такую просьбу он высказал в беседе с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Я как ученый, просто схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом даже сейчас. Я не могу иначе, иначе я схожу с ума», — попросил он.

Также Соколов выразил надежду, что ему повезет, и он окажется в камере, где есть телевизор. Он заявил об этом после того, как член комиссии рассказал, что изолятор «Кресты» считается лучшим в Европе, и в некоторых камерах, если повезет, есть телевизор.

«Можно, чтобы мне повезло?», — спросил Соколов.

Олег Соколов подозревается в убийстве своей аспирантки и сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

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