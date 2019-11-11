Двое угрожавших убийством судье Мосгорсуда задержаны

В Москве задержаны двое мужчин, которые угрожали судье Мосгорсуда убийством. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что задержанные в Интернете призывали к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью представителю судопроизводства.

Она отметила, что в отношении ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, а Сергею Половцову 1978 года рождения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 296 УК РФ.