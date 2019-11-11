В Минздраве опровергли попадание России в десятку самых пьющих стран

Замминистра здравоохранения Олег Салагай не согласился с тем, что Россия попала в десятку рейтинга самых пьющих стран.

В ответе на запрос «Газеты.Ru», в Минздраве отметили, что в исследовании были использованы устаревшие данные.

Как заявил Салагай, Россия не попала в десятку самых пьющих стран, если бы были взяты актуальные цифры — эксперты организации сравнивали данные 2017 года.

«Если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки», — заявил он.

По его словам, в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л. Согласно данным рейтинга, Россия стала на 7 место с 11,1 л на человека в год.

Согласно рейтингу, самое высокое потребление алкоголя на душу населения зафиксировано в Литве. Ее жители в среднем пьют по 12,3 литра алкоголя в год.

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