Оружие изъяли у участников перестрелки, в которой погиб адвокат из дела Вороненкова

Правоохранители изъяли оружие и автомобили у участников перестрелки в Житомирской области, в ходе которой был убит адвокат одного из подозреваемых в убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Святослав Пархоменко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Согласно имеющимся данным, полицейские осмотрели место происшествия и зафиксировали все обстоятельства. У участников конфликты было изъято оружие, из которого производились выстрелы – незарегистрированный пистолет и охотничье ружье. Также были конфискованы транспортные средства.

Оружие будет отправлено на экспертизу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине — В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова