СК отменил опознание тела убитой Соколовым студентки СПбГУ

Следственный комитет Санкт-Петербург не будет проводить опознание останков убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым студентки Анастасии Ещенко. Об этмо сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что следователи и оперативники уголовного розыска после предварительного совещания согласовали с начальником СК по Петербергу Александром Клаусом необходимость отказа от обязательной экспертизы опознания тела или останков.

Предложено разработать более грамотное юридическое обоснование, поскольку стандартная процедура может стать непреднамеренной пыткой.

Кроме того, совместно с прилетевшей в Петербург матерью Ещенко проводятся работы по оформлению документов для отправки тела на родину в Краснодарский край для дальнейшего захоронения.

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