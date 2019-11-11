Экс-жена Цеповяза вышла из комы

Экс-супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которая обвиняется в вымогательстве, вышла из комы, но все еще находится в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Мурада Мусаева.

Женщину обнаружили без сознания 6 ноября в ее доме. До настоящее время она была в коме, ее жизнь поддерживалась искусственной вентиляции легких.

«Наталья вышла из комы. Она по-прежнему находится в реанимации, но уже дышит сама», — сказал Мусаев.

На четверг, 14 ноября, запланировано заседание по делу Стришней и ее брата в суде в Ростове-на-Дону.

Адвокат считает, что участвовать в заседании женщина, скорее всего, еще не сможет. В отсутствии подсудимой заседание проводить невозможно, заверил Мусаев.

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