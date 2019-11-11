В Перми уморившая дочь голодом женщина отправлена судом в психбольницу

Пермский краевой суд вынес постановление о признании невменяемой жительницу Краснокамска, 14-летняя дочь которой скончалась от истощения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, женщина пять месяцев намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. 16 июля 2018 женщина не смогла разбудить девочку. Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.

В отношении подозреваемой расследовалось уголовное дело за убийство с особой жестокостью находящегося в беспомощном состоянии лица.

В результате суд признал женщину невменяемой и принудил к лечению в психиатрической больнице.

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