Суд осудил условно жительницу Приморья, сажавшую на цепь 11-летнюю падчерицу

Красноармейский районный суд в Приморье назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно жительнице Приморья, которая приковала цепью 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не сбегала из дома. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, также злоумышленнице дали испытательный срок на один год шесть месяцев.

Подсудимая признана виновной по ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»).

По данным суда, женщина несколько лет воспитывала дочь своего супруга.

В марте 2018 года она несколько раз пристегивала девочку на ночь за ногу металлической цепью и замком к кровати.

Мачеха оправдывалась тем, что ребенок якобы имеет признаки расстройства поведения, а также совершает кражи.