Возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели выпавших из окна женщины и ребенка

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины и ребенка, выпавших из окна на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По словам Ивановой, погибшей девочке было полтора года. Второму ребенку, шестилетнему мальчику, который также выпал из окна, сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

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