Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком
close
В сети появился видеоролик, в котором преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытается выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на «360».
На кадрах Соколов подходит к реке Мойке, ждет, пока прохожий уйдет, после чего бросает через ограду два мешка, в которых предположительно, находятся останки девушки.
Далее мужчина наблюдает за тем, как тонут пакеты, и скрывается с места преступления.
На ещё одном опубликованном сегодня видео, можно наблюдать, как спасатели вытаскивают преподавателя Соколова из реки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Знакомая подозреваемого в убийстве доцента рассказала о его семье
— «Одержимый гений»: что говорят об убившем девушку историке
— Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии