Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком

В сети появился видеоролик, в котором преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытается выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на «360».

На кадрах Соколов подходит к реке Мойке, ждет, пока прохожий уйдет, после чего бросает через ограду два мешка, в которых предположительно, находятся останки девушки.

Далее мужчина наблюдает за тем, как тонут пакеты, и скрывается с места преступления.

На ещё одном опубликованном сегодня видео, можно наблюдать, как спасатели вытаскивают преподавателя Соколова из реки.

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